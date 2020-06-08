Настоятель московского храма умер из-за коронавируса

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Настоятель московского храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев умер от вызванных коронавирусом осложнений, сообщает в понедельник Telegram-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

"8 июня 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы в Казачьей слободе протоиерей Михаил Васильев", - говорится в сообщении.