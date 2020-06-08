Зампред Совета Федерации предложила поддержать интерес молодежи к социальной сфере

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Для более активного участия молодежи в развитии социальной сферы необходимо создавать возможности, а также повысить оплату труда соцработникам. Об этом сообщила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова в День социального работника, который отмечается в понедельник.

"Только за последний год более чем в шесть раз увеличилось число участников Всероссийского конкурса социальных проектов для студентов. Молодые люди реализуют проекты, нацеленные на решение наиболее острых и социально значимых задач, таких как сохранение здоровья и жизни граждан старшего поколения, их интеграция в общество, создание безбарьерной среды для инвалидов. И главные задачи на сегодняшний день - повышение оплаты труда социальных работников до среднего уровня зарплат в реальном секторе экономики, создание возможностей для более активного участия молодых людей в развитии социальной сферы", - сказала Карелова, слова которой приводит аналитический центр НАФИ.

Она подчеркнула, что позитивным трендом стало то, что с каждым годом растет интерес молодежи к участию в развитии социальной сферы.

Престиж профессии

Аналитический центр НАФИ совместно с Российским государственным социальным университетом (РГСУ) провел опрос студентов РГСУ, посвященный профессии социального работника. Результаты опроса имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос показал, что более 52% студентов считают зарплату от 60 до 80 тыс. рублей достойной для социального работника. При этом 17% уверены, что достойная зарплата для соцработника будет от 90 тыс. рублей и выше.

Кроме того, по данным опроса, более трети (33%) студентов после окончания учебы планируют работать по специальности, 39% уже работают в социальной сфере. Однако 14% респондентов ответили, что скорее всего работать по специальности не будут.

Большинство студентов (75%) считают, что в последние годы уважение россиян к соцработникам выросло, а ситуация с пандемией повысила общественный статус профессии. При этом в оценке престижности профессии мнение студентов разделилось практически поровну: 52% опрошенных согласились с утверждением, что профессия соцработника сегодня престижна, 48% - не престижна.

По мнению 57% опрошенных, основные качества, которые объединяют людей, решивших стать социальными работниками, - это доброта и доброжелательность. Другие важные качества - сочувствие и милосердие (28%), желание помогать людям (23%), ответственность (18%) и отзывчивость (12%).

Опрос проводился среди 1 тыс. студентов РГСУ, 120 из них обучаются по специальности "социальная работа".