Мэр Хабаровска госпитализирован из-за возможного заражения коронавирусом

ХАБАРОВСК, 8 июня. /ТАСС/. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, ушедший на прошлой неделе на самоизоляцию из-за подозрений на заражение коронавирусом в его семье, доставлен в больницу в ожидании результатов на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram .

"Друзья, из домашней самоизоляции по просьбе специалистов переместился в больницу. Состояние стабильное, чувствую себя хорошо. Тест на коронавирус провели. Результат пока неизвестен. Работу мэрии по всем вопросам держу под контролем в онлайн-режиме", - написал Кравчук.

4 июня он сообщил о заболевании в семье и ушел на самоизоляцию. Исполняет его обязанности вице-мэр Ирина Шапиро.

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,3 тыс. человек выздоровели, 17 пациентов умерли.