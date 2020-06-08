Горячая линия по общероссийскому голосованию открывается в аппарате омбудсмена

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Горячая линия по защите прав избирателей в период подготовки и проведения общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ начинает работу в аппарате федерального омбудсмена с 8 июня. Об этом в понедельник сообщается на сайте уполномоченного.

"Обратиться на горячую телефонную линию возможно по номеру: +7 (906) 071-14-91", - указывается в сообщении. Звонки принимаются с 9:00 до 18:00 по московскому времени, 1 июля горячая телефонная линия будет работать с 8:00 и до закрытия избирательных участков.

Кроме того, для комплексного мониторинга соблюдения прав граждан в день голосования в аппарате создана рабочая группа, которая "проводит мониторинг поступающих жалоб и отслеживает информацию, публикуемую в СМИ".

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

1 июня президент на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.