Песков заявил, что ЧП в Норильске не повлияет на планы России по освоению Арктики

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. ЧП с разливом нефтепродуктов в Красноярском крае никак не отразится на планах России по масштабному освоению Арктики. Такое мнение журналистам высказал в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я не думаю, что это повлияет на эти планы. Планы по-прежнему амбициозные, освоение Арктики необходимо для развития нашей экономики, для развития социальной сферы", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, как ЧП в Норильске может сказаться на реализации проектов по освоению арктических территорий.

Песков подчеркнул, что планы по освоению региона у России крупные. "Конечно, они будут дальше реализовываться, но при строжайшем соблюдении всех экологических и технологических норм и правил", - заверил он.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин поднять вопрос об обязательной инвентаризации всех потенциально опасных промышленных активов в стране, представитель Кремля заметил, что эту работу собирается провести Ростехнадзор. "Это не президент планирует. Это, если я правильно понимаю, Ростехнадзор планирует, о чем были сделаны соответствующие заявления", - сказал он. "Конечно, после такой масштабной ситуации, после такой аварии потребуются дополнительные меры контроля", - заключил он.