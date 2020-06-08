Замглавы Курска Эдуард Кудрявцев заразился коронавирусом

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция подтвердилась у заместителя главы администрации Курска Эдуарда Кудрявцева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Коронавирусная инфекция подтвердилась у заместителя главы администрации города Курска Эдуарда Анатольевича Кудрявцева. У него легкая степень заболевания, которая позволяет ему находиться в домашних условиях", - сказала собеседница агентства.

Глава Курска Виктор Карамышев в последнее время с заместителем не контактировал, уточнили в пресс-службе. В здании администрации проведели дезинфекцию.

В понедельник также стало известно о том, что коронавирусная инфекция подтвердилась у семи сотрудников комитета агропромышленного комплекса Курской области. Симптомы острой респираторной вирусной инфекции наблюдаются в общей сложности у 20 человек.

К 8 июня в Курской области выявлен 3 561 заразившийся коронавирусом. Из них выздоровели 1 806 человек, умерли 17.