Песков заявил, что большинство россиян поддерживают поправки к конституции

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к конституции. Об этом, сославшись на результаты социологических исследований, заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация пока однозначно говорит по превалирующей поддержке пакета поправок к конституции, об этом свидетельствую практически все социологические исследования", - сказал представитель Кремля. Он также подчеркнул, что "крупнейшие политические силы в РФ, которые пользуются наибольшей поддержкой населения, также поддерживают поправки".

Песков признал, что при этом "есть партии, которые пользуются меньшей поддержкой населения". "Они могут высказывать различные точки зрения", - считает он. Таким образом представитель Кремля прокомментировал заявление президиума ЦК КПРФ, в котором не поддерживаются поправки к конституции.

"Для президента [РФ Владимира Путина] чрезвычайно важно, чтобы люди проголосовали, чтобы именно наши граждане поддержали поправки к конституции",- отметил представитель Кремля, напомнив, что сам глава государства неоднократно говорил об этом. "Он [президент] неоднократно подчеркивал, что соответствующий указ вступит в силу только после того и если поправки будут поддержаны гражданами страны", - указал Песков.

Он обратил внимание на то, что "большая часть поправок была инициирована именно гражданами, именно представителями разных слоев общества, ими поправки поддерживаются".

Песков не считает, что нужно проводить дополнительное обсуждение поправок. "Обсуждение поправок ведется уже не первый месяц, ведется очень широко, причем в самых различных форматах, здесь мы констатируем очень высокую общественную активность", - сказал он.