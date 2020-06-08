В Якутске на организацию детского летнего отдыха направят около 64 млн рублей

ЯКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Около 64 млн рублей направят в Якутске на организацию летнего отдыха детей как в дистанционном режиме, так и в традиционной форме, сообщил ТАСС в понедельник руководитель управления образования города Алексей Семенов.

"На организацию занятости во время каникул и летнего отдыха детей в Якутске в дистанционном режиме и в традиционной форме направят более 49 млн рублей из республиканского бюджета, а также из местного бюджета - более 15 млн рублей", - сказал Семенов.

Представитель мэрии пояснил, что средства субсидии будут направлены на питание, в том числе на закупку сухих пайков для детей, оплату труда педагогических работников, возмещение расходов родителям, самостоятельно выкупивших путевки в другие лагеря для своих детей по региону и за его пределами.

В пресс-службе мэрии Якутска также сообщили, что готовятся к открытию дополнительные дистанционные площадки при образовательных учреждениях и организациях допобразования. Всего планируется открыть 41 лагерь в дистанционной форме, на данный момент записались почти 4 тыс. детей, прием продолжается.

"Кроме этого, при благоприятной эпидемиологической обстановке в городском округе откроются в традиционной форме загородные лагеря. В Якутске насчитывается около 40 тыс. детей, которым гарантирован летний отдых", - добавил Семенов.

Режим повышенной готовности действует на территории Якутии с 17 марта. В Якутске продлен до 14 июня режим полной самоизоляции. В городе действует обязательный масочный режим. Жителям республики запрещено передвигаться на легковом такси и автобусах, осуществляющих межмуниципальное сообщение. Перевозки пассажиров водным транспортом на реках Якутии также ограничены. В регионе зарегистрировано 2 611 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 285 человек, умерли 15.