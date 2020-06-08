Песков сообщил, что Путин в курсе ситуации вокруг программы "БесогонТВ"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в курсе ситуации вокруг авторской программы "БесогонТВ" Никиты Михалкова, которая ведется на YouTube после того, как один из ее выпусков был снят с эфира телеканала "Россия-24". Об этом в понедельник сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я знаю, что президент знаком с этой ситуацией, он знаком и с аргументацией самого Никиты Михалкова, и также с аргументацией канала", - сказал представитель Кремля.

Песков добавил также, что не знает, было ли у Путина и Михалкова общение "за последнее время, после выхода нашумевших выпусков "Бесогона". Он сказал, что не знает и о реакции главы государства на содержание соответствующих выпусков.

22 мая выпуск авторской программы "БесогонТВ", показ которой обычно проходит на телеканале "Россия-24" и на YouTube, вышел только на видеохостинге. По данным пресс-службы Михалкова, причиной перевода программы на эту платформу стало снятие выпуска повтора "БесогонТВ" от 1 мая, его канал должен был транслировать еще раз 2 мая. 6 июня новый выпуск "БесогонТВ" также вышел на YouTube.

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