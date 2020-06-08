Трутнев поручил обеспечить гарантированное оказание стационарной медпомощи жителям ДФО

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил профильным ведомствам проанализировать требования к госпитализации пациентов с коронавирусом в специальные медучреждения, чтобы гарантировать оказание медицинской помощи в стационарных условиях всем жителям макрорегиона. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда по итогам совещания с главами дальневосточных регионов.

"По итогам совещания вице-премьер дал поручение Минздраву России, Роспотребнадзору совместно с дальневосточными регионами провести анализ установленных требований к порядку госпитализации больных с коронавирусной инфекцией в медицинские организации, оказывающие специальную медицинскую помощь, в целях обеспечения гарантированного оказания медицинской помощи всем гражданам, которым требуется наблюдение в стационарных условиях в соответствии с утвержденными протоколами лечения", - говорится в сообщении.

По мнению руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая обстановка в макрорегионе относительно стабильна. "Как показывает анализ данных прошедшей недели, в среднем по стране прирост заболевших коронавирусной инфекцией за сутки составляет не более 2%. Это хороший прогностический признак. Но вместе с тем в Камчатском крае прирост составил 5%, в ЕАО - 1,9%, Магаданской области - 5,5%, Хабаровском крае - 2,8%, Чукотском автономном округе - 6,6% (но здесь малые цифры, которые дают такой высокий прирост), Бурятии - 2,9%, Якутии - 3,1%, Приморском крае - 2,3%, Забайкальском крае - 5,1%, Амурской области - 4,6%, небольшой прирост наблюдается в Сахалинской области", - привели в пресс-службе слова Поповой.

Кроме того, Попова обратила внимание глав регионов на необходимость обеспечения безопасности работы вахтовиков, а также доложила о разработке регламента обеспечения прибытия вахтовых работников для Амурского ГПЗ. "Мы регламент подготовили, документ подписан. Если решение будет признано оптимальным, то его можно тиражировать в других регионах. В регламенте, в частности прописано, что тестировать работников и принимать карантинные меры можно в обсерваторе не по месту прибытия, а по месту сбора. Мы отработаем этот механизм с коллегами и доложим об этом", - сказала она.

Отмечается, что в ДФО зарегистрировало 62 очага распространения коронавирусной инфекции или 5,5% от всех очагов в РФ. В настоящий момент на Дальнем Востоке развернуто 75 медицинских учреждений для непрерывного медицинского наблюдения, которые могут принять почти 7 тыс. человек, в обсерваторах находятся 2,5 тыс. человек. Из 11 регионов ДФО четыре субъекта - Бурятия, Камчатка, Приморский край, Магаданская область - перешли на первый этап снятия ограничительных мер, на втором этапе снятия ограничений находится Сахалинская область.