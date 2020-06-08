Опрос: россияне намерены читать летом "Ведьмака" и "Вино из одуванчиков"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Сервис MyBook выяснил, какие книги россияне будут читать летом, среди самых популярных - "Вино из одуванчиков" и "Ведьмак". Об этом журналистам в понедельник рассказали в пресс-службе сервиса.

"Чаще всего в "книжных" планах у респондентов встречается мотивационный бестселлер "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джен Синсеро, захватывающая фэнтези-сага "Ведьмак" Анджея Сапковского и популярная книга по психологии "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона, - отметили в пресс-службе. - Самой летней книгой россияне назвали "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери".

Около 50% опрошенных собираются читать летом гораздо чаще, чем раньше, 40% респондентов отмечают, что хотят прочитать больше десяти книг за три месяца, 30% - больше пяти, только 3% россиян признались, что будут читать меньше, чем обычно и менее 1% не собираются читать совсем.

Топ самых популярных писателей на лето возглавляет Эрих Мария Ремарк, его романы собираются добавить в свой список для чтения 26% россиян, на втором месте, несмотря на непопулярность жанра хоррора, - "король ужасов" Стивен Кинг, его отметили 21% опрошенных. Замыкает тройку лидеров американский фантаст Рэй Брэдбери с 20% голосов.

Среди зарубежной прозы в лидерах - роман Алекса Михаэлидеса "Безмолвный пациент", книга азербайджанского писателя Эльчина Сафарли "Дом, в котором горит свет", детектив Жоэля Диккера "Исчезновение Стефани Мейлер", а также два любовных романа - "Мы не могли разминуться" Аньес Мартен-Люган и "Мечтатели Бродвея" Малики Ферджух. Из необычного в списке книг на лето фигурируют трагедия "Фауст" Иоганна Вольфганга Гете и книга "К истории русской революции" Льва Троцкого.

MyBook - крупнейший книжный сервис по модели подписки, который открывает доступ к каталогу из 250 тыс. электронных и аудиокниг: от художественных до научно-популярных книг и деловой литературы. В опросе MyBook приняли участие более 1,5 тыс. пользователей сервиса.