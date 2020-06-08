Трутнев поручил составить график выплат мер поддержки в ДФО после жалоб жителей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил в течение трех дней составить графики запланированных выплат задействованным в борьбе с коронавирусом медицинским работникам, а также социальных выплат жителям и бизнесу. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аппарата полпреда.

"Люди находятся в сложной ситуации. В полпредство ДФО поступают просьбы и обращения. Есть меры поддержки бизнеса, медперсонала, семей с детьми. Президент России Владимир Владимирович Путин принял решение, из федерального бюджета деньги сняли с других направлений, а они не доходят до получателей. Будет проведен анализ выполнения данных поручений", - привели в пресс-службе слова Трутнева.

Сообщается, что по итогам совещания Трутнев поручил высшим исполнительным органам государственной власти регионов Дальнего Востока в трехдневный срок направить в Минвостокразвития России графики планируемых выплат медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусной инфекцией, социальных выплат гражданам и субъектам малого и среднего предпринимательства. "По тем губернаторам, по линии которых будут строчки с нулями по выплатам, меры будут приниматься самые жесткие. Надеюсь, это все понимают", - отметил вице-премьер.

Кроме того, Минвостокразвития России, аппарату полномочного представителя президента РФ в ДФО поручено организовать контроль за соблюдением данных графиков. "После этого регионы должны войти в график без отставаний. Это деньги федеральные. Это решение президента РФ. Помощь должна доходить до людей своевременно", - подчеркнул Трутнев.

Как напомнил полпред, на поддержку семей с детьми по Дальнему Востоку выделено более 31 млрд рублей. Кроме того, по его словам, всем субъектам макрорегиона доведены средства на стимулирующие выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией. "За период с марта по май текущего года выплачено более 1,5 млрд рублей. Но не все регионы справляются с выполнением поручений главы государства. Через Единый портал государственных и муниципальных услуг от людей поступают жалобы в связи с осуществлением данных выплат. Необходимо продолжать отслеживать ситуацию. Спрос будет достаточно жесткий", - подчеркнул Трутнев.