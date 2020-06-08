Путин одобрил закон о штрафах для вузов и дистанционном обучении при ЧС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий высшие учебные заведения возмещать расходы бюджета при нарушении условий целевого обучения, а также призванный обеспечить непрерывность образовательного процесса в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вносит изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации".

Согласно прежней нормативной базе, при невыполнении заказчиком целевого обучения обязательств по трудоустройству выпускника он должен был выплатить учебному заведению штраф в размере затрат бюджетной системы на его обучение. Однако эти нормы не касались ситуаций, при которых заказчиком обучения выступает сам вуз. Нововведение устанавливает, что организация, осуществляющая образовательную деятельность, также должна будет уплатить штраф при отказе от трудоустройства выпускника вуза, если она выступала заказчиком его целевого обучения.

Дистанционное обучение при ЧС

Также закон закрепляет обеспечение непрерывности образования в тех случаях, когда дистанционное обучение становится единственно возможным. Например, в условиях введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Согласно утвержденным изменениям, в случае введения режима повышенной готовности или режима ЧС на всей территории страны либо в отдельных ее местностях, "реализация образовательных программ, а также проведение государственной итоговой аттестации осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий". Предусматривается, что в удаленный формат перейдет обучение даже по тем специальностям, "реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно дистанционных образовательных технологий".

При этом копии документов об образовании, выданные в электронной форме, например, в виде скана или фотографии бумажного оригинала, будут иметь такую же юридическую силу, что и бумажный документ.

При этом поправка не предусматривает полного перехода на дистанционное обучение, вводиться такой формат обучения будет только в случае форс-мажора.