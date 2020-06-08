{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Премьер Армении заявил, что выздоровел после заражения коронавирусом

Премьер Армении заявил, что выздоровел после заражения коронавирусом.

Новость дополняется

Теги
АрменияПашинян, Никол ВоваевичПандемия коронавируса нового типа
Более 134 тыс. москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании по Конституции РФ
Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале
Читать полностью