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Голосование по поправкам в конституцию

Данные москвичей заранее внесут в списки для голосования по конституции

Председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов уточнил, что любой житель столицы может заявить о необходимости голосования на дому

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Паспортные данные москвичей заранее внесут в списки избирателей, члену участковой избирательной комиссии нужно будет только сверить информацию, для чего не обязательно будет брать в руки паспорт гражданина. Об этом сообщил в понедельник в рамках дистанционного заседания Общественной палаты столицы председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

"Если в санитарные требования будет заложено, что документ, удостоверяющий личность, не передается членам УИК, значит, мы будем санитарные требования выполнять. Не вижу проблем для их выполнения, так как "два метра" - это накрученная ситуация: у нас есть сантребования по дистанции в 1,5 м плюс вытянутая рука, в которой будет паспорт у гражданина. Член участковой комиссии поймет, тот ли это человек. Если раньше член комиссии брал паспорт в руки и переносил его серию и номер в списки избирателей, то теперь списки будут сформированы уже с указанием серии и номера паспорта", - сказал Ермолов, уточнив, что любой житель Москвы может заявить о необходимости голосования на дому.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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