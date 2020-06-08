Кабмин разрешил россиянам выезжать из страны для работы, учебы и лечения

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство разрешило россиянам выезжать из страны для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание Президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, а также для тех, кто едет на работу или учебу. Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом", - сказал Мишустин.

Он также сообщил, что иностранцы тоже получили право на въезд в Россию для лечения и для ухода за родственниками. "Въехать в Россию смогут и иностранные граждане, которые собираются пройти лечение в российских медицинских организациях, а также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе", - сказал премьер.

Глава правительства напомнил, что для предотвращения распространения коронавируса еще в марте 2020 года было принято решение о временном ограничении въезда в РФ иностранных граждан, а также выезд для большинства россиян. "Однако мы понимаем, что жизненные ситуации бывают разные. Для многих людей очень важно сейчас находиться в нашей стране, в том числе чтобы, например, помочь заболевшим родственникам. Другим же, наоборот, необходимо выехать в силу серьезных причин", - сказал Мишустин. Он добавил, что в правительство поступило много обращений на эту тему, поэтому решено было внести изменения в режим ограничений для людей, которые попали в такую ситуацию.