Мишустин сообщил, что сдавать ЕГЭ в 2020 году планируют более 736 тыс. выпускников

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Более 736 тыс. выпускников российских школ планируют в этом году сдавать единый госэкзамен (ЕГЭ, основной экзаменационный период пройдет с 3 по 23 июля. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он напомнил, что в этом году все школьники 9-х и 11-х классов получат аттестаты без сдачи экзаменов, а сдать ЕГЭ смогут выпускники, которые хотят поступать в вузы. "Это собираются сделать более 736 тыс. школьников", - сказал Мишустин.

Он отметил, что 29-30 июня состоятся пробные экзамены без участия детей для проверки технической отлаженности системы, "основной экзаменационный период пройдет же с 3 по 23 июля", а даты 24-25 июля резервируются для тех, у кого в один день совпадут два экзамена. Кроме того, школьники, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, смогут сдать экзамены в августе. "Такие гибкие сроки были предусмотрены для того, чтобы регионы могли как можно тщательнее подготовиться", - сказал премьер. Он отметил, что в этом году выпускники могут уже с 20 июня подавать заявления о поступлении в вузы, "причем сделать это можно будет и дистанционно, а по итогам сдачи ЕГЭ - представить свой результат".

"Обращаю внимание глав субъектов РФ: процесс подготовки к сдаче экзаменов должен быть под вашим личным контролем, необходимо, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, предусмотреть все меры, включая предоставление средств индивидуальной защиты для предупреждения возможности заболевания", - обратился Мишустин к губернаторам.

Премьер поручил Рособрнадзору и Минпросвещения обеспечить мониторинг ситуации в регионах в этой сфере и еженедельно докладывать об этом.