Более 134 тыс. москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании по Конституции РФ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Запись на участие в электронном голосовании по изменениям в Конституцию РФ открылась на порталах mos.ru и gosuslugi.ru в пятницу, за три дня свои заявки подали уже свыше 134 тыс. жителей Москвы. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"На 10 утра на э-голосование записалось 134 086 москвичей", - написал он.

Ранее на официальном сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель Москвы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

Кроме того, отмечается, что электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию Российской Федерации, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если он против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".