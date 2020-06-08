Мишустин призвал быть готовыми к нештатным ситуациям, связанным с коронавирусом

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Связанные с коронавирусом риски в России сохраняются, нужно быть готовыми к реакции на любое развитие ситуации. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Риски для людей все еще есть. Следует сохранять полную готовность, чтобы реагировать на любую нештатную ситуацию", - сказал премьер.

Как сообщил Мишустин, по данным на 8 июня прирост заболеваемости по стране уже шестые сутки подряд не превышает 2%, хотя "от региона к региону ситуация разная - в некоторых заболеваемость несколько увеличилась". "В Москве же, которая раньше других столкнулась с этой проблемой и где было выявлено больше всего случаев коронавируса, прирост ниже среднероссийкого, он составил всего 1%", - добавил он.

Глава кабмина констатировал положительную динамику и по ряду других показателей, в том числе по уровню тестирования. По его словам, всего выполнено почти 12,5 млн тестов. "Важно, что в России зарегистрировано уже 40 различных тест-систем, причем более половины из них отечественного производства", - отметил Мишустин.

Премьер указал и на то, что стабилизировалась ситуация с числом случаев госпитализации пациентов с коронавирусом. "Резерв коек сохраняется, начата работа по возвращению клиник к обычному режиму работы", - сказал премьер-министр. Он добавил, что власти РФ продолжат следить за тем, как обстоят дела по каждому из названных направлений.