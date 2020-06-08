Скворцова: около 1,5 тыс. тонн донорской крови ежегодно заготавливается в России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Ежегодно в России заготавливается порядка 1,5 тыс. тонн донорской крови, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"В год мы заготавливаем 1 300-1 500, иногда 1 800 тонн крови. И примерно 12% - это плазма, это тромбоциты, это иммунные комплексы крови", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

Всероссийская неделя донора #ОставайсяДонором началась 8 июня. Неделя приурочена к празднованию Всемирного дня донора крови, который приходится на 14 июня. Он проводится с 2005 года Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международной федерацией организаций доноров крови и Международным обществом по переливанию крови.