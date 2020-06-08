Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня

САМАРА, 8 июня. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня. При этом профессиональным спортсменам разрешили тренировки в залах, открыли библиотеки и разрешили проводить свадьбы, написал в Instagram губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Режим самоизоляции продолжает действовать до 16 июня", - написал губернатор.

При посещении общественных мест в регионе продолжает действовать масочный режим. Начиная со вторника вводятся новые послабления. Разрешено проводить свадебные церемонии при условии, что на них будет присутствовать не более десяти человек, профессиональным спортсменам разрешено тренироваться в зале, а не только на открытом воздухе. Кроме того, открываются библиотеки, однако книги можно будет брать только на вынос, читальными залами пользоваться по-прежнему нельзя.

Ранее в регионе были разрешены прогулки в количестве не более двух человек, открылись парки и скверы, где при этом не работают аттракционы. Также разрешена работа магазинов площадью не более 400 кв. метров.

По данным на понедельник, в Самарской области зафиксировано 3 200 заразившихся коронавирусом. По выздоровлению выписаны 1 449 человек, 29 человек умерли.