В Ивановской области запретили въезд детей в регион без справок об отсутствии коронавируса

ТАСС, 8 июня. Дети до 17 лет, въезжающие в Ивановскую область, обязаны иметь при себе справку об отсутствии у них коронавируса. Подобное решение вызвано тем, что все больше пенсионеров стали заражаться инфекцией от своих внуков, сообщил врио главного санитарного врача Ивановской области Павел Колесник.

"В настоящий момент изменилась структура заболевания. Пожилые люди стали намного чаще заражаться [коронавирусной инфекцией] от детей, которые приезжают к ним на летний отдых и переносят заболевание бессимптомно", - сказал Колесник.

Он уточнил, что срок, на который въезжают дети в область, не важен, они должны иметь справку в любом случае. Следить за соблюдением данных мер будут сотрудники полиции.

В Ивановской области в настоящий момент зарегистрировано 2822 заразившихся коронавирусом, 117 из которых за последние сутки. Выздоровели 1 091 человек, 22 умерли.