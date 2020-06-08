За взлом системы онлайн-голосования Москвы для проверки уязвимости заплатят не менее 1 млн

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Вознаграждение для хакеров, которые смогут взломать систему онлайн-голосования в Москве в ходе ее тестирования перед общероссийским голосованием по поправкам к конституции, составит не менее 1 млн рублей. Об этом сообщил в понедельник на дистанционном заседании Общественной палаты столицы ее зампредседателя Алексей Венедиктов.

"Общественная палата может опять стимулировать хакеров и предложить пару миллионов рублей тем, кто взломает систему. Я готов, набрал уже 1 млн рублей от своих друзей, я это объявляю, мои друзья готовы снова вложиться одним миллионом рублей", - сказал он.

Венедиктов напомнил, что для хакеров, которые тестировали систему электронного голосования перед выборами в Мосгордуму седьмого созыва, в случае взлома было объявлено вознаграждение в 2 млн рублей. "Те 2 млн, которые мы поставили в прошлый раз, а взломать систему не удалось, мы заплатили эти деньги тем людям, которые указали на слабости системы, их не сэкономили", - добавил он.