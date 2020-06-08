В Гидрометцентре сообщили, что волна аномального тепла "накроет" большинство регионов РФ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Волна аномального тепла ожидается в ближайшие дни в Северо-Западном, Центральном федеральных округах, а также на юге России. Температурный фон выше нормы сохранится в этих регионах до 13 июня, сообщил в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Волной тепла называется период, когда среднесуточная температура держится выше среднегодовых показателей в течение пяти и более дней. Это явление считается опасным, так как может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых.

"Под влиянием антициклона жаркая погода ожидается в ряде субъектов Северо-Западного федерального округа в периоде с сегодняшнего дня до 13 июня. <...> На территории Центрального федерального округа жаркая погода со среднесуточной температурой выше нормы на 4-6 градусов, а в отдельные дни - на 7-8 градусов. Особенно это касается черноземных областей", - сказал Вильфанд на онлайн-конференции, посвященной прогнозу погоду на лето в России.

По словам Вильфанда, температура в Архангельской, Вологодской областях ожидается на 9-11 выше нормы, максимальная температура будет 27-32 градуса. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях температура будет выше нормы на 6-9 градусов.

Кроме того, очень жаркая погода ожидается в южных регионах. "В Ростовской области, на севере Краснодарского края, на востоке Ставрополья. Особенно на нижней Волге", - отметил он.

По словам метеоролога, волна тепла крайне негативно влияет на самочувствие и работоспособность человека. Ухудшение самочувствия обычно наступает уже на второй день.