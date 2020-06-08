Все детские поликлиники Волгоградской области начали прием пациентов в плановом порядке

ВОЛГОГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Плановый прием пациентов возобновлен в понедельник во всех 45 детских поликлиниках Волгоградской области после приостановки с 1 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщила представитель комитета здравоохранения региона (облздрава).

"С сегодняшнего дня возобновлен прием пациентов в плановом порядке во всех 45 детских поликлиниках региона, выполняются все необходимые меры противоэпидемической безопасности, направленные на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции", - сказала представитель облздрава.

Она напомнила, что с 1 апреля медицинские учреждения Волгоградской области оказывали только экстренную и неотложную помощь. 20 мая возобновили свою работу стоматологические клиники, с 8 июня - детские поликлиники.

"Родители могут записать детей на прием к педиатру, узким специалистам, на медосмотр, а также на вакцинацию, согласно Национальному календарю прививок. Потоки пациентов разграничены - или по помещениям, или по дням недели. Также организованы инфекционные бригады, которые посещают пациентов с температурой и другими признаками инфекционных заболеваний на дому в усиленных средствах защиты. В поликлиниках проводится дополнительная обработка дезинфицирующими средствами", - рассказала представитель комитета здравоохранения региона.

По данным оперативного штаба, на 8 июня в Волгоградской области зарегистрировано 4 030 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровело 1 430 человек, 23 умерли. За последние сутки коронавирус подтвержден у 117 человек.