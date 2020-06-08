Путин: Россия выдержала испытание коронавирусом, так как не отступила от нравственных норм

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию помогла российскому народу выдержать суровые испытания, связанные с коронавирусом. Такое мнение высказал в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече в режиме видеосвязи с соцработниками госучреждений и НКО по случаю Дня социального работника.

"Мы прошли и еще проходим через суровые испытания и выдержали их, потому что ни на шаг не отступили от непреходящих нравственных норм: сострадания, взаимопомощи, милосердия", - сказал Путин, отметив, что эти ценности в народе сформированы историей России. "Их разделяет подавляющее, абсолютное большинство граждан нашей страны", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что с приходом эпидемии коронавируса многие соцработники проявили свои лучшие качества, не бросили своих подопечных, зачастую беспомощных людей, а постарались уберечь их. "Может быть, не все получается, но уверен, большинство из вас сделали все, что могли. Низкий поклон вам, вашим коллегам за мужество, за гражданский героизм, за деятельное участие в защите наших граждан от коронавируса", - обратился Путин к участникам встречи.

Президент отметил, что эту сферу деятельности в России "традиционно называют богоугодным делом". "Речь идет о помощи ближним, эта традиция передавалась у нас из поколения в поколение, причем, без всякого преувеличения, всю тысячелетнюю историю России. Эти дела, что называется, в нашем культурном, нравственном коде", - сказал Путин. По его словам, соцработники выбрали для себя не просто профессию, а в полном смысле слова служение - помогать тем, кому тяжело и кто подчас просто не может обойтись без посторонней помощи.

Он отметил, что вместе с соцработниками государственных и муниципальных учреждений миссию социального попечительства достойно и самоотверженно выполняют также некоммерческие организации, представители традиционных религий России и волонтеры. "Так что сегодня ваш общий праздник", - подчеркнул глава государства, поздравляя соцработников с профессиональным днем. По его словам, такие люди "великой души и человечности, безграничной доброты и сердечной щедрости пользуются глубоким уважением всего общества".

"Вы ухаживаете за детьми и инвалидами, пожилыми и тяжелобольными людьми, находитесь рядом в трудные минуты. Как бы ни сложно было, вы внимательны, терпеливы и отзывчивы. И значимость, ценность жизни для вас не зависит от возраста, состояния здоровья тех, с кем вы работаете. Вы делом доказываете, что вам дорог, важен каждый человек", - заключил президент.