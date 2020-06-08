Собянин объявил о возвращении Москвы к нормальной жизни

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Москвы решили отменить режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок с 9 июня, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Уже с завтрашнего дня - 9 июня 2020 года - отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок", - написал он в своем блоге.

"Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения - при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер - в июне будут сняты", - сообщил мэр.

Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.

С завтрашнего дня в городе начнут работу парикмахерские и салоны красоты. Библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства вновь заработают в Москве с 16 июня. Работа учреждений социальной защиты населения вовзобновится с 23 июня.

Рестораны и кафе в столице возобновят работу в два этапа: 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня заведения начнут принимать посетителей в помещениях. "Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю - стационарные заведения общепита", - написал мэр.

Жители Москвы, имеющие льготы для проезда на столичном транспорте, снова смогут пользоваться социальными картами с 9 июня. "Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте", - сообщил Собянин.

Кладбища столицы откроют для посещения 9 июня. "С завтрашнего дня - 9 июня - <...> также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ", - написал мэр.

Каршеринг в Москве может заработать в полном объеме с 9 июня. "Я также утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций культуры, спорта, общепита и сферы услуг, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города. <…> Отменяются ограничения на работу каршеринга", - сообщил мэр.

"С завтрашнего дня - 9 июня - <...> к своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов", - добавил Собянин.

Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве 23 июня, в тот же день в обычном режиме начнут работать детские сады.

"И, наконец, 23 июня 2020 года мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии - открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке. Можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения", - сообщил Собянин.

В новость были внесены изменения - (14:43 мск) - добавлены подробности.