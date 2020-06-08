Гидрометцентр рассказал, когда на юге России начнется купальный сезон

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Купальный сезон в Крыму начнется примерно в середине июня, на Черноморском побережье - примерно через неделю, а на Азовском море - уже в конце текущей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За счет мощного прогрева, который прогнозируется в ближайшие несколько дней, уже на 1,5-2 градуса к середине июня [повысится температура воды], а к четвертой пятидневке до 20 градусов ожидается на побережье Крыма. На Черноморском побережье сейчас 17-18 градусов, и опять-таки за счет очень теплой погоды примерно через неделю ожидаем повышения до 20 градусов. Это уже вполне купальный сезон", - сообщил он на онлайн-конференции в понедельник.

По словам Вильфанда, на побережье Азовского моря купальный сезон начнется уже в конце текущей недели.