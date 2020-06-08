За присвоение Казани звания города трудовой доблести собрано 2,4 млн подписей

КАЗАНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Инициативу о присвоении Казани почетного звания "Город трудовой доблести" поддержали более 2,4 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"Неслучайно 2 млн 400 тыс. подписей собраны в поддержку Казани как города трудовой доблести. Заявку города поддержали не только жители Казани, ветеранские организации и промышленные предприятия столицы республики, но и жители Татарстана, общественные организации Москвы, все татарские культурные центры России и зарубежья", - говорится в сообщении.

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил всех, кто высказал свое мнение. Он выразил надежду, что соответствующее решение в поддержку города будет принято в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщил руководитель аппарата исполнительного комитета Казани Евгений Варакин, большое количество инициатив о присвоении Казани звания поступило от жителей города и Татарстана, предприятий, трудовые коллективы которых в годы ВОВ внесли вклад в достижение Победы. Также в адрес властей Казани и президента республики Рустама Минниханова поступили обращения от общественных организаций.

"Все необходимые документы, в том числе, полученные обращения, были приложены к ходатайствам президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Государственного Совета Республики Татарстан и направлены в адрес президента РФ Владимира Путина", - цитирует Варакина пресс-служба.

Почетное звание "Город трудовой доблести" может быть присвоено городам, жители которых в период Великой Отечественной войны внесли большой вклад в победу, обеспечивая бесперебойный выпуск военной и гражданской продукции, проявили массовый трудовой героизм.