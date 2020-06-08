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Собянин призвал москвичей соблюдать "режим самосохранения" и после снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Артем Геодакян/ТАСС

Москвичи должны соблюдать "режим самосохранения" и после снятия ограничений - Собянин.

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