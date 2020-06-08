Путин: современные технологии никогда не заменят человека в сфере социальной защиты

"В такой сфере, как социальная защита, никакие самые прорывные технологии никогда не смогут заменить человека, ведь на людях, доброте и человечности здесь все держится", - заявил глава государства на встрече с социальными работниками, которая проходит в режиме видеоконференции. Путин подчеркнул: "Мы это понимаем, ценим и всегда будем помогать".

Он напомнил, что "в период эпидемии [коронавируса] был принят целый ряд решений о дополнительной поддержке специалистов, работающих в системе социальной защиты, а также добровольцев, граждан, которые приняли деятельное участие в борьбе с коронавирусом". Так, с середины апреля по середину июля для работников социальных учреждений предусмотрены дополнительные выплаты за каждую двухнедельную смену, а также повышенное поощрение за работу в особо сложных условиях в непосредственном контакте с заболевшими людьми. "И социальные работники, и волонтеры, жители городов и населенных пунктов во время эпидемии брали к себе домой инвалидов, пожилых людей или детей-сирот. Для людей, совершивших такие по-настоящему человеческие поступки также предусмотрено поощрение в размере МРОТ - 12 тысяч 130 рублей в период с 1 апреля по 30 июня текущего года", - отметил Путин.