Путин: современные технологии никогда не заменят человека в сфере социальной защиты

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что власти продолжат помогать всем, кто занимается социальной работой.
"В такой сфере, как социальная защита, никакие самые прорывные технологии никогда не смогут заменить человека, ведь на людях, доброте и человечности здесь все держится", - заявил глава государства на встрече с социальными работниками, которая проходит в режиме видеоконференции. Путин подчеркнул: "Мы это понимаем, ценим и всегда будем помогать".
Он напомнил, что "в период эпидемии [коронавируса] был принят целый ряд решений о дополнительной поддержке специалистов, работающих в системе социальной защиты, а также добровольцев, граждан, которые приняли деятельное участие в борьбе с коронавирусом". Так, с середины апреля по середину июля для работников социальных учреждений предусмотрены дополнительные выплаты за каждую двухнедельную смену, а также повышенное поощрение за работу в особо сложных условиях в непосредственном контакте с заболевшими людьми. "И социальные работники, и волонтеры, жители городов и населенных пунктов во время эпидемии брали к себе домой инвалидов, пожилых людей или детей-сирот. Для людей, совершивших такие по-настоящему человеческие поступки также предусмотрено поощрение в размере МРОТ - 12 тысяч 130 рублей в период с 1 апреля по 30 июня текущего года", - отметил Путин.
Президент подчеркнул, что на социально ориентированные НКО распространен ряд льгот и преференций, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. "На реализацию специальной программы поддержки из Резервного фонда президента предложил выделить три миллиарда рублей, эти средства должны быть распределены в рамках конкурса Фонда президентский грантов, который запустим с 16 июня", - подчеркнул глава государства.
"Все эти решения приняты, поручения даны", - констатировал Путин. На нынешней встрече он хочет узнать, как на практике работают меры поддержки, насколько они доступны, своевременно ли поступает поддержка.