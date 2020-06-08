"Москва возвращается к обычному ритму жизни". Как столица выходит из режима ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении города к нормальной жизни. В столице с 9 июня начнется новый этап снятия ограничительных мер. По его словам, Москва смогла успешно подготовиться к распространению инфекции, перестроить систему здравоохранения и организацию городской жизни.
"Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения - при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер - в июне будут сняты", - сообщил мэр.
'ТАСС/Ruptly'
С 9 июня
- Отменяется самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Все, включая людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, смогут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места.
- Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству возобновят работу.
- Каршеринг, последнее время работавший только в режиме длительной аренды, начинает работать без ограничений.
- В обычном режиме начинают работать и общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.
- Отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.
С 16 июня
- Откроются летние веранды ресторанов.
- В плановом режиме будет оказываться помощь в стоматологических клиниках.
- Откроются музеи, выставочные залы и зоопарки.
- Возобновят работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные и другие агентства.
С 23 июня
- Отменяются ограничения на работу фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов.
- В обычном режиме смогут работать детские сады, в том числе негосударственные.
- Смогут открыться стационарные помещения ресторанов.
- Будут открыты детские площадки и другие объекты общественной инфраструктуры.
- Возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.
При этом Собянин предупредил, что вероятность заражения сохраняется. Он призвал всех соблюдать "режим самосохранения и бережного отношения к окружающим", а предприятия - соблюдать требования санитарных служб.