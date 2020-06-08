{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

"Москва возвращается к обычному ритму жизни". Как столица выходит из режима ограничений

© Михаил Терещенко/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении города к нормальной жизни. В столице с 9 июня начнется новый этап снятия ограничительных мер. По его словам, Москва смогла успешно подготовиться к распространению инфекции, перестроить систему здравоохранения и организацию городской жизни.

"Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения - при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер - в июне будут сняты", - сообщил мэр. 

'ТАСС/Ruptly'

С 9 июня

  • Отменяется самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Все, включая людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, смогут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места.
  • Парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству возобновят работу.
  • Каршеринг, последнее время работавший только в режиме длительной аренды, начинает работать без ограничений.
  • В обычном режиме начинают работать и общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты.
  • Отменяются ограничения на посещение городских кладбищ.

С 16 июня

  • Откроются летние веранды ресторанов.
  • В плановом режиме будет оказываться помощь в стоматологических клиниках.
  • Откроются музеи, выставочные залы и зоопарки.
  • Возобновят работу библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные и другие агентства.

С 23 июня

  • Отменяются ограничения на работу фитнес-клубов, бассейнов и физкультурно-оздоровительных комплексов.
  • В обычном режиме смогут работать детские сады, в том числе негосударственные.
  • Смогут открыться стационарные помещения ресторанов.
  • Будут открыты детские площадки и другие объекты общественной инфраструктуры.
  • Возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.

При этом Собянин предупредил, что вероятность заражения сохраняется. Он призвал всех соблюдать "режим самосохранения и бережного отношения к окружающим", а предприятия - соблюдать требования санитарных служб.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Путин поздравил соцработников с их профессиональным праздником
Президент отметил, что их труд оказывает позитивное влияние на общество в целом
Читать полностью