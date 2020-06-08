"Москва возвращается к обычному ритму жизни". Как столица выходит из режима ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возвращении города к нормальной жизни. В столице с 9 июня начнется новый этап снятия ограничительных мер. По его словам, Москва смогла успешно подготовиться к распространению инфекции, перестроить систему здравоохранения и организацию городской жизни.

"Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения - при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер - в июне будут сняты", - сообщил мэр.