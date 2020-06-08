Где в Москве торговля больше всего пострадала из-за пандемии? Выяснили урбанисты

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum исследуют жизнь горожан в изоляции в разных районах. Они анализируют различные данные — от количества домов, фасады которых обращены на солнечную сторону, до районов, в которых много или мало просторных дворов и зеленых зон. Также ранее урбанисты посчитали, сколько коммерции закрылось в разных кварталах столицы, чтобы выяснить, где люди без проблем могут сходить в супермаркет у дома, а где нет. Где безопаснее жить пенсионерам и выгуливать собаку. Где люди лучше соблюдают ограничения и из каких районов москвичи уехали на дачи. В каких районах жители больше занимаются спортом на самоизоляции. У каких станций метро больше, а у каких меньше активность людей. Смотрите результаты на интерактивной карте (выбирайте нужные категории в строке с индексами справа). Сегодня рассказываем о выводах исследования о том, где в Москве торговые центры и уличный ретейл пострадали больше или меньше из-за ограничений. Как исследуют потери торгового бизнеса из-за пандемии

На эту тему Где в Москве осталось больше, а где меньше бизнеса с начала пандемии. Посчитали урбанисты

В разных странах аналитики изучают данные с GPS, Wi-Fi, банковские трансакции, данные с камер видеонаблюдения, чтобы отслеживать, как меняется поток посетителей и их поведение в торговых точках. Для примера: компания Briteyellow сопоставляет поисковые запросы по внутренним картам ТРЦ на терминалах (например, там можно посмотреть, где какие магазины расположены) с данными о реальном потоке людей внутри ТРЦ по камерам. В период ограничений из-за пандемии такая статистика тоже важна, она помогает ретейлерам корректировать работу на основе аналитики о перемещениях и активности людей, используя геоданные. В США Habidatum составляет McDonald’s-индекс, показывающий разницу между количеством посещений до и во время карантина по ресторанам фастфуд-сетей. Индекс позволяет понять, как ограничения отразились на бизнесе, и применить антикризисную стратегию. Компания 2ГИС разработала индекс восстановления городов — с его помощью можно увидеть уровень экономической активности населения по сравнению с докризисным периодом. Располагающая схожими данными на международном рынке компания Pitney Bowes изучает, как компании переводят активность в онлайн и влияние этого тренда на продажи. Исследования эффектов от пандемии на рынок коммерческой недвижимости публикуют консалтинговые компании. Так, PwC проводит исследование, позволяющее сегментировать расположение объектов коммерческой недвижимости Москвы и прогнозировать возможные изменения их эксплуатации; другими примерами могут быть EY, Deloitte BCG.

Как считался показатель? Урбанисты проанализировали агрегированные данные мобильного оператора о концентрации абонентов по часам и по ячейкам (одна ячейка — 250х250 метров). Замеры произведены до введения режима изоляции (1–14 марта) и после начала режима (1–13 апреля). Рассчитаны средние значения за каждый час с 09:00 до 18:00. Массив данных можно разделить на "домашние ячейки" (это локации, где у абонентов зафиксирован неоднократный сигнал ночью) и "остальные", к которым относится вся дневная активность населения, включая деловую, а также посещения открытых общественных пространств: улиц, тротуаров, уличного ретейла, дорог. Рассматриваются изменения в ячейках, кроме домашних (для упрощения называем их "недомашними"), которые попадают в зону 15-минутной пешей доступности от торговых центров или улиц с высокой концентрацией стрит-ретейла. Продолжение

Какие оживленные места больше или меньше опустели? По данным московских урбанистов, ретейл в городе неравномерно пострадал от ограничений — это зависит от локации и функций торговой точки. Из анализа станций метро мы увидели, что те из них, где рядом много магазинов и аптек, притягивают людей в своем районе. Посмотрим, как изменились оживленные места Москвы. Улица. Мясницкая (метро "Лубянка" и ВШЭ)

Места, где обычно самая высокая концентрация людей, не изменились: это кампус Высшей школы экономики (ВШЭ), вокруг которого много стрит-ретейла, там остались продовольственные магазины. А также пересечение с Садовым кольцом — станция метро "Лубянка". Но уменьшилась их выраженность на карте, а именно — сократилась активность в ячейках и влияние "сильных мест" на окружение. Если в марте эти "сильные" центры у метро "Лубянка" и ВШЭ усиливали и окружение вокруг (потоки людей чуть поменьше были и в ячейках поблизости), то в апреле они выделяются в одиночку, а вокруг пусто. Это объясняется сокращением пешеходного потока. Оставшиеся места концентрации людей связаны с транспортом. Улицы Кузнецкий мост и Пушечная

В марте высокая активность у пересечений с улицами Большая Лубянка и Неглинная. А в апреле эти улицы теряются на карте, остается относительно многолюдным лишь связанное с транспортным потоком пересечение с улицей Большая Лубянка. Москвичи проезжают мимо раньше столь популярных улиц. Пешеходный поток минимальный. Существенно сократилась активность вокруг ЦУМа. Улица Пятницкая

Пересечение с Садовым кольцом сохранило значимость по объему активности в апреле. Другие центры активности — они были в районе станций метро "Третьяковская" и "Новокузнецкая" — исчезли. Поток потребителей стрит-ретейла сократился, многие заведения оказались закрыты из-за ограничений, пешеходов стало меньше. Улицы Новый Арбат и Тверская

Новый Арбат выделяется на карте днем за счет транспорта, расположение активных ячеек порядково не меняется с марта по апрель. Но офисные центры, гостиницы и учебные заведения в переулках и улицах к северу от Нового Арбата генерировали поток пешеходов и транспорта в марте, а в апреле опустели. Старый Арбат и примыкающие переулки переживают спад активности неравномерно: от "выше среднего" до минимума по центру Москвы. На Тверской, которая была оживленной в марте, в апреле сравнительно активна оставалась только Тверская площадь. Район Телеграфа остается загруженным, но меньше, чем в марте, это может быть связано с концентрацией транспорта в окружении перекрестка у основания улицы. Активность у ТЦ "Охотный ряд" и ТЦ ГУМ существенно сократилась, а Манежная площадь опустела. ТЦ "Европейский"

В марте торговый центр был первым центром активности района Дорогомилово. Вторым — площадь Киевского вокзала и начало Кутузовского шоссе: там находятся вокзалы и остановки наземного транспорта. В начале апреля ситуация изменилась: закрытый на время карантина ТЦ "Европейский" перестал выделяться на карте, а из-за сокращения пригородных электричек снизилась активность Киевского вокзала, но Кутузовский проспект остался оживленным благодаря транспортной артерии. ТЦ "Океания"

Активность в районе ТЦ "Океания" в апреле равномерно сократилась по сравнению с мартом. Это можно заметить и у других локальных центров: пересечения улицы Минской и Кутузовского шоссе, Аминьевского шоссе и Малой Филевской улицы. ТЦ за пределами Садового кольца ведут себя менее однозначно. Резко сократилась активность в районе ТЦ "Афимолл" и ТЦ "Авиапарк". ТЦ "Гудзон" до карантина не был самым активным центром, а после и вовсе потерял поток. Основные точки притяжения потребителей — это объекты вдоль Каширского шоссе. Такую же ситуацию можно наблюдать и в районе ТЦ "Колумбус", потому что там есть бесплатная парковка. ТЦ в Митино и Ясенево

Здесь торговые центры остались "сильными центрами", которые притягивают потребителей и в апреле. Дело в том, что в них работали продуктовые магазины. Кроме того, эти ТЦ с их благоустроенным окружением для оставшихся в районе жителей стали важным центром притяжения. Возможно, уточняют урбанисты, даже более важным, чем до карантина, ведь многие ходили за покупками в центре или у работы. И только в период самоизоляции стали больше покупать рядом с домом. Вдоль Ленинградского шоссе

Активность зависит от наполнения коммерцией улицы. Почти всегда горожане, как выяснили исследователи, пытаются совместить поход в магазин с небольшой прогулкой, а прогуляться комфортнее не по пустым улицам, а по местам с уличным ретейлом. Так, есть связь между центрами активности и плотностью торговых точек. Посмотрите на карту расположения продуктовых магазинов в районах Сокол и Аэропорт: видно, что подобные локации выделяются вдоль улиц Усиевича и Планетной. ТЦ "Метрополис"