Путин одобрил закон о едином регистре сведений о населении России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов. В качестве оператора регистра выбрана Федеральная налоговая служба (ФНС), на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в нем. Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице. Речь идет о гражданах РФ и иностранцах, проживающих и (или) работающих в России.

Установлены цели, в которых могут использоваться сведения, содержащиеся в регистре - в частности, это совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных функций, реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития, защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения национальной безопасности, официальный статистический учет населения, составление и реализация государственных и муниципальных программ, подготовка бюджетов.

Ранее глава ФНС Даниил Егоров заверил депутатов Госдумы в том, что будущий ресурс будет защищен. По его словам, информация о населении будет храниться не в одном месте, а в разных центрах обработки данных. Инициатива, подчеркнул он, полностью соответствует законодательству о персональных данных. Также Егоров уточнил, что регистр не будет содержать биометрических, медицинских сведений, а также данных о вероисповедании лица.

Запрашивать информацию из регистра смогут государственные и муниципальные органы, внебюджетные фонды, избирательные комиссии, а также граждане (в части своих персональных данных) и их законные представители. Кроме того, регистр можно будет использовать для совершения нотариальных действий. При этом использование ресурса для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года.