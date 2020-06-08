В Тверской области на вышках связи установили видеокамеры для отслеживания лесных пожаров

ТАСС, 8 июня. Пятьдесят цифровых видеокамер установили на вышках сотовой связи в Тверской области для мониторинга пожароопасной обстановки в лесках и на торфяниках. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства по итогам авиационной разведки пожароопасной обстановки, которую в понедельник провели министр МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Игорь Руденя.

"В Верхневолжье внедрен дистанционный мониторинг ситуации в лесах и на торфяных месторождениях. Для слежения на вышках сотовой связи установлены 50 поворотных IP-видеокамер. Мониторинг обстановки проводится также при помощи наземного и авиационного патрулирования с привлечением вертолета МЧС России, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, после облета территории Игорь Руденя, Евгений Зиничев, а также, генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский осмотрели готовность сил и средств, которые могут быть задействованы для тушения ландшафтных пожаров в Тверском регионе. "Было представлено 80 единиц техники. В частности, представлены уникальные внедорожные машины УАЗ "Хантер", которые работают только в Тверской области", - отметили в пресс-службе, добавив, что тушению лесных пожаров в регионе может быть привлечено свыше 1,8 тыс. человек и 921 единица техники.

Противопожарный режим в Тверской области в 2020 году, общая площадь лесов в которой превышает 4,8 млн га, введен в с 1 апреля и продлен с 1 июня. По данным регионального управления МЧС на 8 июня, в области прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности. С начала 2020 года на начальной стадии были ликвидированы два возгорания торфяников по 5 кв. м каждое. "Начиная с 2014 года, всего обводнено более 11 тыс. га торфяных месторождений. В 2020 году планируется обводнение участка месторождения "Оршинский мох" площадью 1 тыс. га", - добавили в пресс-службе.