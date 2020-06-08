Путин одобрил закон о дополнительных выплатах семьям погибших военных

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выплату родственникам погибшего военного денежного довольствия, не полученного им за месяц, во время которого он погиб. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на формирование единого подхода к социальной защите членов семьи военнослужащего, захваченного в плен или в качестве заложника, интернированного в нейтральной стране либо безвестно отсутствующего, и членов семьи погибшего (умершего) военнослужащего (гражданина, призванного на военные сборы).

Помимо денежного довольствия за месяц, семье погибшего будут выплачивать денежную компенсацию за полагающиеся ему военное вещевое имущество и продовольственный паек. Кроме того, родные погибшего получат выплату в размере денежного содержания за каждые положенные военнослужащему дополнительные сутки отдыха.