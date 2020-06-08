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Путин включил сирот в категорию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Президент подписал поправки к закону "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, относящий детей-сирот к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До утверждения этих поправок закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" к этой категории относил детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, оказавшихся в экстремальных условиях, жертв насилия, детей, отбывающих наказание в воспитательных колониях, находящихся в организациях для обучающихся с девиантным поведением, детей из малоимущих семей, с отклонениями в поведении, а также детей, "жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств".

Новый федеральный закон позволит распространить социальные гарантии и меры социальной поддержки на всех детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая и детей-сирот.

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