Путин включил сирот в категорию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, относящий детей-сирот к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До утверждения этих поправок закон "Об основных гарантиях прав ребенка в РФ" к этой категории относил детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, детей, оказавшихся в экстремальных условиях, жертв насилия, детей, отбывающих наказание в воспитательных колониях, находящихся в организациях для обучающихся с девиантным поведением, детей из малоимущих семей, с отклонениями в поведении, а также детей, "жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств".

Новый федеральный закон позволит распространить социальные гарантии и меры социальной поддержки на всех детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая и детей-сирот.