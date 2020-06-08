Находившееся на карантине в Барселоне судно отбыло в Италию

МАДРИД, 8 июня. /ТАСС/. Круизный лайнер, который был помещен во второй половине мая на карантин в порту испанской Барселоны после выявления коронавируса у одного из членов экипажа, уже отбыл в Италию. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в Минздраве королевства.

"Находившийся на карантине круизный лайнер несколько дней назад попросил [разрешения] отправиться в Геную, - отметили в испанском ведомстве. - Как только итальянские органы здравоохранения объявили о своем согласии [впустить судно], оно отправилось туда".

Во второй половине мая Минздрав Испании сообщил, что судно с 400 членами экипажа разных национальностей помещено на карантин в порту Барселоны. В посольстве РФ в Мадриде подтверждали, что на борту находились четыре россиянки.

Испания - одно из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены более 241,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27 136 пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности для сдерживания распространения заболевания. Это позволило ограничить передвижение жителей по всей стране.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.