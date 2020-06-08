Кондратьев: курорты Кубани полностью готовы возобновить работу при улучшении эпидситуации

КРАСНОДАР, 8 июня. /ТАСС/. Курорты Краснодарского края, являющегося одним из основных туристических регионов России, готовы в полную силу возобновить работу после ее приостановки в условиях пандемии коронавируса, но при улучшении эпидемиологической ситуации в регионе, заявил ТАСС в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На оперативном совещании главы правительства Михаила Мишустина с вице-премьерами в понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планируется с 1 июля. В Краснодарском крае, который является одним из основных туристических регионов России с 28 марта курорты приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели, с 1 июня власти региона приняли решение возобновить работу санаториев, имеющих медицинскую лицензию.

"У нас уже есть поэтапный план выхода отрасли из ограничений. По сути, курорты уже сейчас готовы работать в полную силу, однако все будет зависеть от уровня заболеваемости. Будем реалистами - ощутимого улучшения эпидобстановки как на Кубани, так и в целом по стране, пока нет. Ежедневно добавляется от 80 до 90 заболевших. Исходя из рекомендаций Роспотребнадзора такие показатели не позволяют нам пока перейти на следующий этап снятия ограничений", - заявил глава региона.

Кондратьев отметил, что с 1 июня в Краснодарском крае отдыхающих начали принимать порядка 200 санаториев с медицинской лицензией, с 6 июня открылись для посещения набережные, парки и скверы, летние кафе, кроме того начали действовать послабления карантинного режима в части посещения пляжей на курортах. По его словам, при соблюдении всех необходимых требований Роспотребнадзора относительно санитарно-эпидемиологических норм, на данный момент в регионе возобновили работу 28 пляжей.

"Одно из приоритетных направлений, на данный момент, это детская оздоровительная кампания. Исходя из сложившейся санэпидобстановки ни одна детская здравница в регионе еще не может работать, но вместе с тем все здравницы готовятся к принятию ребят", - сказал Кондратьев.

По данным оперативного штаба региона по состоянию на понедельник, выявлены 86 новых случаев заражения коронавирусом, возраст пациентов от шести месяцев до 88 лет. Общее число заразившихся за время пандемии - 4 485 человек, 3 311 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, скончались 44 человека, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких остаются 29 пациентов.