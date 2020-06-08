Путин пообещал устранить бюрократические проблемы при оформлении выплат

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал обратить внимание на проблемы, возникающие при оформлении выплат на портале госуслуг и устранить их.

Во время встречи главы государства с социальными работниками, которая проходит в режиме видеоконференции, к Путину обратилась медсестра отделения милосердия "Арзамасский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" Ольга Грязнова. Она рассказала, что часть выплат, которые были предусмотрены властями на время пандемии коронавируса, уже получена, но с оформлением других на портале госуслуг у нее возникли проблемы.

"Мы обратим на это внимание. Мне не понятно, почему какие-то сложности возникают, но коллеги [члены правительства] слышат меня, уверен, реакция будет", - пообещал президент. "По поводу бюрократических проблем поработаем, надеюсь, что никаких трудностей в получении средств не будет", - заверил он.

Говоря о выплатах для тех, кто на время пандемии взял к себе домой больных детей или стариков, Путин назвал их "не средством заработать". "Это просто компенсация ваших расходов, поэтому от того, что вы какие-то средства получите, это не снижает морального качества того, что вы делаете", - обратился президент к Грязновой. Глава государства поблагодарил ее за милосердие.