Начало туристического сезона в Абхазии прогнозируется в августе

СУХУМ, 8 июня. /ТАСС/. Туристический сезон в Абхазии в этом году, возможно, начнется в августе, сказал в понедельник ТАСС заместитель министра туризма республики Астамур Барциц.

На фоне пандемии коронавируса с 9 апреля по 15 июня в Абхазии действуют ограничения на въезд в республику иностранных граждан и лиц без гражданства, запрещена туристическая и экскурсионная деятельность, бронирование мест размещения туристов.

"Мы не уверены, что после 15 июня ограничения на въезд в республику и запрет на туристическую деятельность будут отменены, поскольку у нас до сих пор нет рекомендаций санитарно-эпидемиологической службы и Минздрава по правилам пересечения границы в условиях пандемии коронавируса. <…> Думаю, к августу точно все заработает, но пока хочется получить ответы на вопросы: будет ли достаточно "ковидной" справки, выданной туристу в РФ, или в Абхазии будет своя справка, заканчивается ли в России режим самоизоляции или нет, то есть по возвращении из Абхазии должны ли туристы проходить двухнедельный карантин и другие вопросы", - сказал Барциц. В любом случае, по его словам, Министерство туризма Абхазии сможет привести всю отрасль "в боевую готовность" в кратчайшие сроки, как только станет известно о снятии ограничений на въезд в республику и отменят запрет на туристическую и экскурсионную деятельность.

Ранее министр туризма Абхазии Теймураз Хишба заявил, что пока нет четкого понимания того, каким будет туристический сезон, поскольку он напрямую зависит от того, как будет развиваться ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Курортный сезон в Абхазии длится обычно с мая по октябрь, в 2019 году в республике отдохнули и побывали на экскурсиях более одного миллиона туристов, и в подавляющем большинстве это - россияне. Сейчас же в республике нет отдыхающих из-за ограничений во въезде. В республике 450 здравниц и отелей, более 25 экскурсионных маршрутов, в работе в туротрасли задействовано порядка 20 тыс. жителей Абхазии.

С начала пандемии в республике выявлено 36 случаев заражения коронавирусом, 27 человек выздоровели, один пациент 95 лет в апреле умер от осложнений. В настоящее время в Гудаутском госпитале проходят лечение 8 человек, все они курсанты российских военных вузов, вернувшиеся на каникулы домой.