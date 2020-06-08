Власти Перми готовы помочь животным из частного зоопарка, которых бросил хозяин

ПЕРМЬ, 8 июня. /ТАСС/. Администрация Перми выразила готовность помочь животным из частного передвижного зоопарка в городе Чусовом Пермского края, который из-за пандемии коронавируса приостановил деятельность. Прокуратура организовала проверку в отношении владельцев, бросивших животных, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы мэрии.

Ранее в социальных сетях и местных СМИ появилась информация о том, что в Чусовом владелец частного зоопарка, в котором живут обезьяны, еноты, белки, хорьки, дикобразы, крокодил, удавы, игуаны, павлин, декоративные попугаи, кролики и морская свинка, оставил животных без еды и уехал в другой регион. Для спасения животных волонтеры объявили сбор средств, животных кормят местные жители.

"Городские власти обеспокоены состоянием животных, владельцы которых уехали и оставили их на произвол судьбы. В случае необходимости департамент культуры и молодежной политики [города Перми] готов оказать помощь и забрать животных для содержания в Пермском зоопарке <...> Надзорные органы проводят проверку в отношении владельцев частного передвижного зоопарка", - говорится в сообщении.

Глава города Дмитрий Самойлов поручил департаменту культуры и молодежной политики администрации Перми взять на контроль ситуацию с передвижным зоопарком.