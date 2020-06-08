Дополнительные 350 коек для заразившихся коронавирусом организованы в больнице Тольятти

САМАРА, 8 июня. /ТАСС/. Дополнительные 350 коек для лечения пациентов с коронавирусом оборудованы в Тольятти (Самарская область), где фиксируется большое количество заразившихся. Об этом ТАСС сообщили в оперштабе по противодействию распространения коронавируса.

В пятницу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел заседание оперштаба по противодействию распространению коронавируса в Тольятти. Ранее главный врач тольяттинской городской больницы номер 5 Николай Ренц в видеооборащении сообщил о тяжелой ситуации с коронавирусом в городе - нехватке койко-мест и медперсонала, а также отметил, что жители города не соблюдают действующие в регионе ограничительные меры по самоизоляции и использованию масок в общественных местах. В дальнейшем Ренц заявил, что его сообщение было неверно истолковано, он лишь хотел обратиться к жителям с просьбой более ответственно соблюдать ограничительные меры.

"В Тольяттинской горбольнице дополнительно перепрофилировано 350 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Для создания дополнительных койко-мест был перепрофилирован хирургический корпус Тольяттинской городской клинической больницы №5. Также на этой неделе там планируется развернуть еще 200 коек, будет переоборудовано педиатрическое отделение. Пациентов, проходивших лечение в корпусах, направили в другие медучерждения. Всего в больнице находятся более 800 пациентов, заразившихся коронавирусом.

В Самарской области зафиксировано 3 200 заразившихся коронавирусом, в том числе 86 случаев было выявлено в понедельник. По выздоровлению выписаны 1 449 человек, 29 человек умерли.