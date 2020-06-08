Путин разрешил иностранцам - собственникам жилья в России выступать принимающей стороной

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает право иностранным гражданам - собственниками жилых помещений в России право выступать принимающей стороной для других иностранцев. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно прежним законодательным нормам, иностранные граждане были не вправе ставить других иностранцев на учет по месту пребывания по адресу своего жилого помещения. Исключения были предусмотрены для высококвалифицированных специалистов.

Принимающая сторона вправе предоставлять уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно - лично или в электронной форме либо через многофункциональный центр, либо направить его почтовым отправлением или с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи за исключением установленных случаев.

Подписанным законом устанавливается, что в качестве принимающей стороны могут выступать иностранный гражданин или лицо без гражданства, имеющие в собственности жилое помещение на территории РФ и предоставившие в соответствии с законодательством это жилое помещение в пользование для фактического проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства. Срок представления уведомления о прибытии иностранного гражданина составляет семь рабочих дней со дня его приезда за исключением ряда случаев.

Данное правило не касается иностранцев - участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников.

В случаях предоставления иностранцу жилья, принадлежащего гражданину РФ, который постоянно проживает за границей, данный иностранец обязан "лично уведомить орган миграционного учета о своем прибытии в место пребывания". В этом случае для постановки на учет по месту пребывания такой иностранный гражданин к уведомлению о своем прибытии в место пребывания дополнительно прилагает нотариально удостоверенное согласие принимающей стороны на фактическое проживание (нахождение) у нее иностранного гражданина.