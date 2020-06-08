В кабмине разъяснили порядок выезда россиян за границу

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россияне, которым разрешается выезд в другие страны, нужно будет предъявлять документы, подтверждающие цель поездки. Как говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на сайте кабинета министров, нужны будут подтверждающие документы для поездок на лечение, на работу и учебу, для ухода за больными родственниками.

С 30 марта правительство из-за пандемии коронавируса временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы. Новым документом, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 6 июня, вносятся изменения в этот порядок. Запрет на выезд россиян за границу не будет действовать в нескольких случаях, которые нужно будет подтверждать документально.

Так, гражданам РФ, выезжающим из страны на лечение, надлежит предъявить "документы (копии документов) принимающей медицинской организации, подтверждающих лечение, с указанием времени проведения лечения или документы (копии документов), оформленные Минздравом России". Россиянам, однократно выезжающим из Российской Федерации к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям, нужно предъявить "документы (копии документов), выданных медицинской организацией, подтверждающих их состояние, а также копии документа, подтверждающего степень родства". Также члены семьи (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные), опекуны и попечители лиц, в том числе иностранных граждан, проживающих за пределами Российской Федерации, должны иметь "действительные документы, удостоверяющие их личность, копии документов, подтверждающих степень родства и право члена семьи на проживание в иностранном государстве либо наличие у него гражданства иностранного государства, для однократного выезда из Российской Федерации к месту проживания членов семьи".

Кроме того, россиянам, однократно выезжающим из страны в связи с осуществлением трудовой деятельности на территории иностранного государства, следует иметь "документы, подтверждающих факт осуществления трудовой деятельности (трудового договора (контракта) с иностранным работодателем или его копии, разрешение на работу, выданное уполномоченной организацией принимающей стороны, а также разрешение на право въезда в иностранное государство в указанных целях)".

В распоряжении тем, кто однократно выезжает за пределы РФ для получения образования в иностранных образовательных организациях, предписывается иметь "документы (копии документов), подтверждающие получение образования в конкретной иностранной образовательной организации, или документы (копии документов) российской образовательной организации о направлении обучающихся на обучение в иностранной образовательной организации, а также разрешение на право въезда в иностранное государство в указанных целях".

Ранее в понедельник Мишустин объявил о введении таких правил.

Об иностранцах, въезжающих в РФ

В распоряжении также уточняется, что въезд для лиц, которые прибывают в РФ с целью лечения, будет осуществляться "при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых РФ в этом качестве, и визы, либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами РФ, а также документов или копий документов, выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов, оформленных Минздравом России".

Что касается лиц, однократно въезжающих в страну к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям, то им, помимо документов, удостоверяющих личность и визы, если наличие таковой обусловлено международными договорами, придется предъявить документы, подтверждающие степень родства, а также документы, выданные медицинской организацией, которые подтвердят состояние родственников.

Как уточнил Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 8 июня, решение внести изменения в действующий режим ограничений на въезд и выезд было принято по итогам рассмотрения поступивших в правительство обращений граждан.