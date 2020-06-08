Выплаты семьям в Вологодской области перечислены на 89% детей

ВОЛОГДА, 8 июня. /ТАСС/. Семьи в Вологодской области получили более 2,2 млрд рублей выплат на детей, в том числе 1,724 млрд рублей составили единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребенка 3-16 лет. Эти выплаты произведены на 89% детей, сообщил в понедельник управляющий отделением ПФР в Вологодской области Василий Жидков.

Президент России Владимир Путин 11 мая подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми, согласно которому с 1 июня этого года будет осуществлена единовременная выплата по 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

"На сегодня 32,176 тыс. семей с детьми до трех лет направили нам заявления [на ежемесячные выплаты по 5 тыс. рублей на каждого ребенка], они одобрены и средства выплачены. Граждане получили с апреля по июнь 489 млн рублей, цифра внушительная. На сегодня реализовано также право 122,625 тыс. семей на единовременную выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка 3-16 лет. Семьи уже получили 1,724 млрд рублей на 89% детей", - сообщил Жидков на оперативном совещании у губернатора области.

По словам управляющего отделением ПФР, произведены выплаты по 5 тыс. рублей практически всем, кто имел на это право. Некоторые пока не подают заявления, рассчитывая получить средства в августе, чтобы собрать детей в школу.

"Более 6 тыс. мам мы были вынуждены отказать, если их заявления были поданы дважды или трижды. Мы знаем регион, где мама подала заявление на выплаты девять раз. Были у нас также отказы на выплату родителям, лишенным родительских прав. Мы выявили 1 307 граждан, которые не подали заявления на выплаты, направили им письма, обратились к их работодателям", - пояснил Жидков.