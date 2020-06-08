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Власти Китая расширили список городов, принимающих рейсы в Пекин

По данным Управления гражданской авиации страны, в их число вошел Ухань

ПЕКИН, 8 июня. /ТАСС/. Власти Китая расширили с 12 до 16 число городов, которые станут первичным пунктом въезда в страну для рейсов в Пекин. Как говорится в опубликованном в понедельник сообщении Управления гражданской авиации КНР, из списка исключен Шанхай и добавлен Ухань.

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"В полночь 8 июня Шанхай перестанет использоваться в качестве первичного пункта ввоза. В список будут добавлен Чэнду, Чанша, Хэфэй, Ланьчжоу. Ухань станет запасным пунктом ввоза", - указывается в документе.

После начала эпидемии Управление гражданской авиации КНР дало указание о том, чтобы все следующие в Пекин международные пассажирские авиарейсы с 23 марта сначала перенаправлялись в 12 других городов Китая: среди них такие воздушные гавани, как Тяньцзинь, Шицзячжуан, Тайюань, Хух-Хото, Цзинань, Циндао, Нанкин, Шэньян, Далянь, Чжэнчжоу и Сиань.

Пассажиры проходят там карантинный осмотр, оформление документов о въезде в страну, а также растаможку багажа. Соответствующие условиям карантина пассажиры смогут на изначальном рейсе проследовать далее в Пекин.

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