Путин утвердил особый порядок привлечения приставов к административной ответственности

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на сотрудников органов принудительного исполнения особого порядка привлечения к административной ответственности. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициатива была подготовлена правительством для реализации принятого в 2019 году закона об органах принудительного исполнения, согласно которому приставы получили статус отдельной категории госслужащих. Поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ).

Согласно сопроводительным материалам, подготовленным ранее для рассмотрения закона в парламенте, применение к сотрудникам органов принудительного исполнения общего порядка привлечения к административной ответственности ставит их в неравное положение с сотрудниками иных органов и учреждений.

В связи с этим законом теперь установлено, что имеющие специальные звания сотрудники органов принудительного исполнения за совершенные ими административные правонарушения несут не административную, а дисциплинарную ответственность за исключением ряда составов КоАП РФ. Они также не могут быть подвергнуты административному аресту и привлечены к обязательным работам.

Кроме того, Путин подписал поправки в Уголовный кодекс РФ, заменив в ряде его статей слова "судебный пристав, судебный исполнитель" на "сотрудник органов принудительного исполнения Российской Федерации" в соответствии с принятым ранее законом.