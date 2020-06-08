Комитет Думы поддержал законопроект о бесплатной вакцинации в частных медучреждениях

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании в понедельник рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о возможности проводить бесплатную вакцинацию граждан в частных медучреждениях.

Инициативу внесла в Госдуму группа депутатов во главе с первым зампредседателя фракции "Единая Россия" Андреем Исаевым. Авторы проекта предлагают разрешить частным медицинским учреждениям, которые участвуют в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС), проводить бесплатную вакцинацию граждан.

Как уточнил соавтор законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, если закон будет принят, то частные медучреждения "смогут делать бесплатные прививки населению" за счет средств фонда ОМС. По его словам, такие нормы расширят возможности граждан по вакцинированию, а также повысят информированность населения о прививках.

"Нам нужно сформировать в обществе культуру вакцинопрофилактики. Сегодня существует почти три десятка инфекционных болезней, заболевание которыми можно предотвратить с помощью вакцин. Этим уже пользуется весь цивилизованный мир, нам следует сделать так, чтобы вакцинация стала элементом общей культуры", - отметил Огуль в разговоре с ТАСС.