Онлайн-трансляции международного гибридного fashion-проекта запустят на "#Москвастобой"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Первый международный гибридный fashion-проект присоединился к культурному проекту #Москвастобой Комитета по туризму города Москвы. Онлайн-трансляции мероприятия с презентациями дизайнеров из 20 стран мира пройдут 10-11 июня, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ведомства.

"К культурному проекту #Москвастобой Комитета по туризму города Москвы присоединился Global Talents Digital - первый международный гибридный fashion-проект в онлайн-формате. 10-11 июня на сайте москвастобой.рф зрители смогут увидеть видеопрезентации 36 дизайнеров из 20 стран мира, часть из них пройдет с использованием технологий дополненной реальности и цифровых аватаров", - говорится в сообщении.

В Global Talents Digital свои коллекции представят как российские, так и зарубежные дизайнеры. Среди них: CHAPURIN, VARVARA ZENINA, Not for sale, duet.by.me, Be.Li.Ve. (Россия/Франция), Sushchenko (Россия/Исландия), JAKE LIU (Австралия), Florentina Leitner (Австрия/Бельгия), CHAIN, VANESA KRONGOLD (Аргентина), FEMME DE MARS (Бельгия), Juan de La Paz (Боливия), Anciela, LINUS LEONARDSSON (Великобритания), NS GAIA (Индия), Ocks (Испания) и многие другие.

"Некоторые участники подготовили коллаборации с цифровыми моделями. Например, перуанский бренд Annaiss Yucra подготовил коллаборацию с виртуальной моделью Ivaany из Франции", - говорится в сообщении.

По словам организаторов, дополненная реальность (AR) станет частью прямой трансляции - благодаря этому некоторые модели из коллекций можно будет увидеть в окружающей зрителей реальности, при использовании смартфона. "Команда разработчиков ЯZAT и графические дизайнеры Байят Акеров, Виктория Кобелкова, The Digital Mary создали цифровые варианты коллекций участников, которые также будут доступны в AR", - говорится в сообщении.

О моде

Global Talents Digital - это виртуальная версия проекта Национальной палаты моды Global Talents, который создан для поддержки молодых талантов по всему миру и проходит при содействии Фонда моды. Во время Mercedes-Benz Fashion Week Russia уже проведено два физических сезона, во время которых дизайнеры из Аргентины, Бангладеш, Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Италии, Китая, Латвии, Перу, Франции, Швейцарии и Швеции получили возможность сделать свои дебютные показы для международной аудитории на большом подиуме.